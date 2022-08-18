2018年10月21日台鐵普悠瑪列車在宜蘭新馬站翻覆，造成18死、116人輕重傷，一審將司機員尤振仲依過失致死罪判刑4年6月，二審台灣高等法院18日開庭，尤振仲否認有過失，強調已盡責，對18名往生者感到抱歉與愧疚。庭末，法官諭知25日進行辯論程序。

尤振仲之前庭訊時也否認犯罪，他說有ATP系統減速，沒有超速駕駛釀禍，他說要聲請調查普悠瑪採購缺失，及調查2018年1至3月台鐵的受訓狀況，他稱自己受的是不完整的訓練，18日開庭，他又說沒有應注意、能注意而未注意的情況，自己沒有過失。