睿控網安TXOne Networks今日正式簽署7,000萬美元（約為新台幣21億元）B輪募資協議，由閎鼎資本（TGVest Capital）以2,000萬美元領投、凱雅資本（KAiA Capital）、中華開發資本與群創開發、聯發科、大亞電線電纜及大亞創投、新普科技、中華資安國際、Ash Tower Limited、晶華董事長潘思亮、大億董事長吳俊億參與，原A輪股東集富亞洲（JAFCO Asia）、璞石晶華資本等也再次加碼跟投，本次募得資金將用於推動TXOne Networks加速前進全球市場。

TXOne Networks在2021年8月完成A輪募資，今天再獲得近21億新台幣B輪募資，執行長劉榮太表示，零信任時代已然來臨，世界各國的政府都在擴大資安規範、設立資安標準，TXOne Networks也將持續因應產業與環境快速變化，以高可適性的OT資安解決方案，協助各企業強化資安威脅防禦能量。

近年疫情衝擊全球，同時加速全球產業供應鏈重組，間接推動基礎建設及產業數位轉型需求大增，TXOne Networks隨時都在因應不斷變化的資安威脅情勢提供最先進的解決方案以滿足企業需求，從目前大型企業與跨國企業集團等主要客戶群，延伸進入各產業上、中、下游供應鏈，如半導體、醫療製藥、汽車、航太以及智慧製造，甚至擴大到食品加工業、大眾交通運輸以及關鍵基礎電力設施等。由於業務需求急速增加，2022上半年TXOne Networks營業額年增107％，歐美分公司員工成長67％，預估到2022年底海外員工人數將會再成長一倍。

因應全球市場的資安需求與日俱增，TXOne Networks也將依照各區域不同工控資安需求提供高可適性的服務，除了持續與台灣和日本製造商、關鍵基礎設施運營商持續建立合作夥伴關係，對於歐洲各國在半導體先進製程上的研發、相關設備商和汽?製造商等對於資安的高度需求，以及美國供應商滿足國內對於其關鍵基礎設施安全防護的需求上，提供最關鍵的技術保護。