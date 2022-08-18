援救訓練須先確實管控入火場人員及氣瓶存量。（謝明俊攝）

參與訓練的消防隊員須以全裝備加面罩、氣瓶參加訓練。（謝明俊攝）

受訓隊員模擬在全黑火場中通過各種障礙。（謝明俊攝）

受訓隊員模擬在全黑火場中，相互協助通過各種障礙。（謝明俊攝）

受訓隊員模擬在全黑火場中通過各種障礙上樓搜救受困隊員。（謝明俊攝）

快速援救小組找到受困隊員。（謝明俊攝）

快速援救小組找到受困隊員，以束帶將昏迷隊員拉出火場。（謝明俊攝）

快速援救小組救出受困昏迷隊員後，先解除全部裝備，再施以CPR急救。（謝明俊攝）

援救訓練相當落實，連20多歲的年輕隊員都是全身汗濕，氣喘吁吁。（謝明俊攝）

苗栗縣消防局第2大隊落實救災訓練 防止桃園敬鵬不幸事件再發生

桃園市敬鵬工廠火災造成6名年輕消防隊員不幸殉職，為了記取這個教訓，苗栗縣消防局第2大隊長曹春風特別設計救災援救隊員課程，從出勤的人員及氣瓶量管制作業，到讓隊員以全裝備加上氣瓶的負重，實際練習進入火場動作，援救受困同事，隨時注意管控氣瓶殘量等細節，都要求全體隊員一一操練，18日上午並商借竹南科學園區內藥廠實際訓練，務必讓全部隊員都能熟悉保護自己。

桃園市敬鵬工廠大火造成6名消防隊員受困火場殉職，震驚全國，事後，各地縣市消防局都對此研擬對策，改進訓練課程。苗栗縣消防局第2大隊大隊長曹春風，除了在新大隊部廣場籌設模擬訓練高塔外，並親自根據美式消防戰術課程，設計一套訓練課程，以消防隊員進入火場搜救受困同事為課目，將所有應注意事項一一排練，要求全體隊員按實訓練，來保護好自己以後才能援救他人。

曹春風設計的訓練課程，要求一旦有消防隊員進入火場，火場外必須有一組快速救援小組待命，一旦場內消防員發生受傷、迷路或是氣瓶用盡等情況時，可以在第1時間進入救援同事。曹春風並特別洽商轄內竹南科學園區1家生技藥廠出借廠房，提供隊員們實際訓練場所。

18日上午，參與訓練的第2大隊3個分隊人員全部到齊，包括女性隊員都須全裝備加氣瓶參與訓練，訓練以每3至4人為1小組，模擬有消防隊進入火場受困，快速救援小組攻入火場援救，並攜帶備用氣瓶提供給受困隊員，進入火場前須由現場指揮官詳細登載進入人員，並檢查氣瓶存量，要求隊員按時回報氣瓶存量，一旦氣瓶存量降至100，就須撤出交由後續人員接替，直到將受困隊員救出為止。

為了增加火場真實度，訓練課程並在入口處設置障礙段，由隊員沿地面匍匐前進相互合作通過障礙，上到2樓尋獲受困隊員，給予備用氣瓶，並隨時注意回報自己氣瓶量，一旦氣瓶存量下降到安全量下，就必須撤退轉手接續援救。經過4組人員接力將受困隊員救出火場後，援救人員須立即替昏迷受困隊員解除裝備，並施以CPR急救至送上救護車。

雖然是訓練課程，但因是全幅裝備上身，並須配戴面罩氣瓶，全部裝備加起來足足有26公斤，連年輕隊員出來後都是氣喘吁吁，全身汗濕，過程非常逼真，讓隊員實際學習在火場中的自保技能。