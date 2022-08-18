中國氣象網18日通報，從7月20日起至今，大陸中央氣象台已連續29天發布高溫預警。據大陸國家氣象資訊中心統計，截至17日，大陸31個省市區，突破歷史極值的國家氣象站有194個。

13日湖北省竹山站、17日重慶北碚，均出現44.6℃的高溫天氣，各破當地歷史極值，成為本輪高溫天氣過程中大陸最高氣溫。

據統計，大陸共有2440個國家氣象站，其中194個最高氣溫破歷史極值，意味著有近8％觀測站破歷史極值。

突破歷史極值的地區主要分布在四川、湖北、江蘇、浙江、福建、陝西、重慶、青海、安徽、江西、湖南、新疆、甘肅、貴州、西藏、廣東、河南、廣西等18個省市區。

其中，四川地區有70個氣象觀測站破歷史極值。此外，湖北24個站、江蘇18個站、浙江14個站、福建11個站破歷史極值。

在中央氣象台發布高溫預警的這28天中，杭州成為大陸高溫日數累計最多的省會（直轄市、自治區首府）城市，其高溫天氣日數達到28天。

本輪天氣過程中，大陸高溫日數累計TOP10的省會（直轄市、自治區首府）城市分別為：杭州28天、南昌27天、福州26天、重慶24天、武漢21天、長沙21天、南京20天、上海20天、合肥18天、廣州14天。

大陸有湖南、福建、新疆等3省連續28天發高溫預警。在湖南，9個城市連發28天預警，即長沙、湘潭、衡陽、邵陽、益陽、郴州、永州、懷化、婁底。福建也有4個城市連續28天發高溫預警信號，即福州、廈門、三明、寧德。在連續發高溫預警日數的城市TOP 100中，連續發日數最少的寧夏石嘴山，也已連續發19天的高溫預警。

本輪高溫天氣過程，新疆、內蒙古、廣西、湖南、四川、湖北、河南、江西、廣東、山東成為受高溫影響面積最廣的省分TOP10。在這28天中，高溫天氣覆蓋大陸國土面積達380萬平方公里。以山東為例，其陸地面積有15.58萬平方公里，但有大約14.6萬平方公里均受到本輪高溫天氣的影響，也就是說山東省大約93.7％的地區都受到了本輪高溫天氣的影響。