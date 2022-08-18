1名女網友於今（19日）前往廁所小解時，意外目擊一條黑色大蛇橫躺在馬桶旁，讓她當場嚇到不知所措，但好笑的是，該名女網友竟可現場發文：「遇上巨蛇怎麼辦！在線等」，文章曝光後，不少人搞笑回應：「記得排隊，上完就換你了」、「有禮貌地跟他說借過」，也有網友解釋，該蛇為「臭青母」，拿掃把或長棍輕揮牠便會離開。

1名網友於臉書社團《爆廢公社》發文，日前她前往公廁上廁所，準備蹲下之際，眼角餘光突然掃到牆角有一坨又黑又長的物體蠕動，仔細一看竟是1條黑色巨蛇橫躺在馬桶旁休息，她將該畫面拍下PO文直呼：「屎在滾！怎麼辦！在線等」，照片中可見，蛇的頭部略微抬起，看似要往垃圾桶爆衝般，模樣相當嚇人。

網友們逗趣回應：「記得排隊，要有禮貌，他上完就換你了」、「用42號鋼筋水泥混合」、「跟他比臭」、「原來褲擋裡還真的有蛇」、「看你拉得快，還是它咬你比較快，比比看」、「有禮貌地跟他說借過」、「別怕，你的蛇酒大補湯」、「看到這個應該是瞬間不滾了吧」、「沒事的，我聽說蛇對拉屎的人是友善的...我只是聽說」、「掛脖子拉！拉完後沖水在放回原位」。

也有人告訴原PO，該蛇為臭青母，本身無毒，「這隻沒有毒不要怕，拿掃把或長棍輕揮牠就會離開了， 如果是遇到戴眼鏡的，只好忍著找其他廁所」、「踩著頭就可以拉了啊」、「用掃把掃到畚箕裡 放洗衣籃裡困住他 再打給動保處請來抓蛇」、「是臭青母」。