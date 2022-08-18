柬埔寨打工詐騙頻傳且愈演愈烈，台南市警察局受理市民近期被騙至柬埔寨等地共33件33人，迄仍有30人滯留未歸。市長黃偉哲今天祭重賞，呼籲台南旅行社業者協助過濾把關並通報警政系統，每成功攔阻1名被害人踏出國境大門，就發放2萬元獎金。

有旅行社業者說，如果願意多花時間、技巧性地問出民眾辦護照是要去哪？做什麼？確實有機會攔阻的，也願意配合政府美意，然而，站在旅行社業者心聲，也害怕萬一提供消息，消息源頭指向自己，「不知對方來歷是熊是豹」，認為警方也必須做到讓業者安心。

此外，蘇姓旅行業者指出，這個節骨眼樂於配合政府，畢竟「能挽救一個是一個」，旅行社業者協助把關，多少能發揮一點效果。

業者也說，從目前局勢氛圍看來，有心想出去的人，仍會想方設法飛出去，未必需要透過旅行社買機票、辦護照，網路即可買機票，且戶政事務所也能辦護照，認為源頭在航空公司，應循此掌握飛往東南亞的航班，因航空公司手上才有所有乘客名單，由警方直接跟航空公司接觸，請其留意特殊、可疑飛往柬埔寨等地乘客，效果可能更好。