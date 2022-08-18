南寶(4766)今(18)日下午舉行法說會，受惠品牌客戶持續積極回補庫存與終端需求強勁，外加，去年受越南疫情影響基期低，預期鞋材接著劑業務第3季成長動能強勁，可望帶動第3季營收持續成長。今年原物料價格波動幅度大，總體與外部不確定因素高，不過，南寶執行長許明現仍看好，2022年營收及獲利有機會雙創歷史新高。

南寶鞋材接著劑業務在所有產品線當中成長動能最強，運動鞋材及服飾接著劑業務第2季年成長32%。目前海運運輸雖有好轉，然品牌客戶目前庫存仍不高，持續積極回補庫存，而終端市場需求維持強勁，加上去年第三季受越南疫情影響基期低，因此第三季將可望延續第二季強勁的成長動能，預期第四季起需求逐漸回歸正常水準。

南寶指出，目前原物料價格維持在高檔，由於持續與客戶溝通成本壓力並調整產品價格，效應持續逐步反映，加上營業費用率下降反映營運效率持續改善，第3季本業獲利表現可望持續提升。

在其他消費產品、工業與科技產業用接著劑，目前全球消費市場景氣及經濟活動雖預期將放緩，然南寶透過持續耕耘新產品與應用，下半年仍期待持續成長，唯區域市場表現各異，東南亞地區如越南、印尼成長動能佳，台灣表現平穩，大陸地區放緩，而各產業差異也較大，如科技產業明顯轉趨保守。南寶持續拓展接著劑產品應用領域，聚焦在市場規模大並具有良好的潛在成長機會的產業，如電子、軟性包裝材料等。

南寶執行長許明現表示，過去幾年，南寶除了在產品策略上更聚焦在市場規模大、有技術優勢具成長性的高毛利產品外，並開始量化控管費用率，更專注努力提升營運效率，現在整體獲利和費用結構已更為健康。因此，這次的原物料成本上漲速度較過往更快、幅度更大，對南寶的獲利表現是相當大的挑戰，但南寶目前的營業利益率並不遜於前幾次的原物料成本上漲時期的比率。南寶近年來努力結構性改善獲利率，期待未來能有更亮眼的表現。