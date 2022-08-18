數位轉型浪潮席捲每個產業，當企業積極革新商業模式與躍上雲端時，SaaS(Software as a Service)帶來的靈活性與加值服務嶄露頭角。緯創(3231)資通副董事長暨緯謙科技董事長黃柏漙指出，「隨著雲端技術與應用日漸成熟，為了在多變的環境中保持競爭力。透過緯謙智慧雲市集，我們可望串聯政府能量、製造業、公協會、資服業者和新創公司，推動循環的轉型生態系。並以訂閱制為核心的智慧製造大聯盟，協助中小企業不斷創新，降低踏入數位轉型的門檻」

緯謙科技(WiAdvance)與台灣微軟攜手合作，今（18日）假桃園和逸飯店舉辦「翻轉未來製造 SaaS雲平台共創轉型生態系」論壇，透過專家們的前瞻思維探索智慧製造的推動，以及在地產業轉型升級需求。串連北台灣製造業者、新創業者與資訊服務廠商，探討如何利用SaaS雲端創新服務來垂直水平整合業界資源，連結在地、連結未來，打造雲端服務新生態！

緯謙整合雲端平台、5G技術，以用戶為中心，打造緯謙智慧雲市集 WiAdvance App Market (https://appmarket.wiadvance.com/)，由SaaS雲端服務加值的共營模式，搭建起新創公司、資訊服務供應商與製造業者間的橋樑。透過與地方政府、公協會推廣合作，共同協助製造產業升級轉型。緯謙智慧雲市集平台已上線，具備加值服務、彈性部署、SaaS訂閱和資安把關等四大優勢，可望協助缺乏資源的中小企業迅速導入智慧製造應用，提供企業對企業(B2B)的加值服務，一方面協助軟體供應商創造持續性營收，一方面協助中小製造業降低邁向數位轉型的門檻。

緯謙也特別邀請緯創資通、友達數位、谷林運算、塔台智能、科智企業、慧穩科技等智慧製造領域上下游相關業者共同展出。瞄準智慧製造商機及產業創新能量，從智慧節能、人工作業優化、智慧排程、流程自動化、AI人因分析等應用出發，邀請產業先進一同探索雲端技術結合製造場域的轉型趨勢與綜合效益。