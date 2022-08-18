TOYOTA總代理和泰車(2207)於2022年8月18日假台中麗寶國際賽車場舉辦全新TOYOTA GR86上市發表會。TOYOTA 86自2012年正式導入台灣市場以來，引爆國內消費者對小型跑車的熱潮，累積銷售至今已突破2千台，今年更迎來10年一度的大改款，融合GAZOO Racing賽道血統，以GR86之姿正式登場。

全新GR86不僅升級2.4升水平對臥引擎，更同步販售手排與自排車型，提供消費者具駕馭樂趣的車款與多元的選擇。此外，瞄準喜歡性能車的年輕客群，特別結合Web3創意行銷手法，發行TOYOTA首款GR NFT。

GR86搭載全新FA24水平對臥引擎，排氣量提升至2.4升，且最大馬力達到234 ps，在3700轉時即可產生最大25 .5kg-m的扭力，提供動力十足、超乎想像的加速體驗。同時，低重心的車身設計、以最適化比例採用輕量、高抗扭剛性鋁合金鋼材，搭配前保桿空力鰭及車前/車側導流氣孔，進一步提升GR86在空氣力學上的表現。前後懸吊系統則經GAZOO Racing團隊專屬調校，提供消費者更精準的操駕回饋。

安全系統方面，自排等級升級搭載EyeSight系統，包含ACC全速域主動式車距維持定速系統、PCB預警式防護系統、LDW車道偏離警示功能、以及PCTM預防碰撞油門控制系統等。全等級更標配BSD盲點偵測警示系統、RCTA後方車側警示系統、倒車影像輔助系統等安全警示，以及7SRS氣囊，全面守護駕駛者安全。

GR家族設計語彙嶄新外觀，以低重心打造的全新GR86外觀，呈現修長、跑格化的車身線條。前進氣壩設計上融入GR專屬Functional MATRIX設計語彙，突顯GR86晉身成為GR家族的一員。鋁圈則採用18吋鋁合金霧黑輪圈、呈現飽滿的輪拱線條，並配備米其林跑胎，動感帥氣兼具性能表現。

同時，7吋多功能數位儀錶板除了有GR專屬開機畫面外，可選擇顯示多種車輛參數，呈現如G值雷達圖、動力扭力曲線、賽道圈數等不同參數組合，並透過類戰鬥機艙之按鈕設計，以及可連結Apple Carplay 與Android Auto之8吋影音主機，大幅提升內裝車室之科技感。

伴隨GR86上市，TOYOTA品牌同時宣布將進軍Web3的元宇宙世界，發行TOYOTA在台灣的首款NFT–GaRage 86，首創將NFT結合「GR86半年免費試乘」的實體賦能，展現TOYOTA在虛實整合的大膽創意，是台灣難得一見的創舉。GaRage 86將限量發行400組。