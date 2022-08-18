結婚迎娶流程中，由親友團設計闖關關卡考驗新郎，似乎已成慣例，而分寸的拿捏一個沒弄好，可能毀了本來想炒熱氣氛的美意，女星楊皓如近日就在節目中分享當年結婚時的「意外」，透露老公因為迎娶當天身體不適，又被闖關關卡刁難，導致全程臭臉，甚至對伴娘開罵。

楊皓如在小S節目《小姐不熙娣》中，公開當年結婚迎娶時尷尬的場面，透露老公前一晚參加了朋友幫他舉辦的單身派對，玩得太開心不小心扭到腰，因此在結婚迎娶當天，處於身體不太舒服的狀態。

迎娶那天，楊皓如與伴娘們按照計畫，在娘家這裡設下了一道道關卡，一路從社區到她房間門口，大概約6、7個遊戲，結果老公跟伴郎團一到，他就先放話：「我身體不舒服喔，妳們就趕快」，沒想到在楊皓如家門口那關，是要新郎伏地挺身，老公當場開罵：「要玩這麼硬嗎？所以我過不了關就不要娶了是不是？」，讓伴娘尷尬不已，提議不然讓伴郎們來。

終於到了楊皓如房門口的最後一關，她特地邀請身為數學老師的爸爸出馬，出了一道有難度的題目，好似是爸媽帶著幾個小孩過河，「但只有一艘船，船上只能坐兩大一小，請問一共要來回幾次，可以把全部的小孩載完？」，楊皓如的爸爸覺得這題目難易度還OK，可新郎聽了臉卻更臭，跟伴郎說：「我想不出來你解」，伴郎團卻是集體放空，回答不出來，最後是楊爸爸拿愛的小手打了女婿一下收尾，之後才把女兒從房間叫出來。