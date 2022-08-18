不當黨產處理委員會認定中央投資、欣裕台公司為國民黨附隨組織，處分全部股權移轉為國有，國民黨不服提行政訴訟，台北高等行政法院今判國民黨敗訴。國民黨下午回應，對判決深表遺憾，將依法提出上訴，護憲、護法、不護產。

國民黨行管會主委邱大展則說，黨產條例是違憲博物館，希望其他承審法官秉持專業判斷與司法良心，再度聲請黨產條例釋憲；從救國團婦聯會就可以知道民進黨一貫的抄家滅族做法，連家中祖譜都要抄掉，令人難以接受。

國民黨秘書長黃健庭表示，當前司法體系也已經高度綠化，自從蔡英文姊夫吳明鴻出任「最高行政法院」院長後，國民黨訴訟一路潰敗，沒有例外，原應是人民社會正義最後防線的司法，竟淪落到這個地步。

但黃健庭說，黨產會無限追溯擴大認定不當黨產範圍，違反法治國原則，國民黨尋求司法救濟爭的不是黨產，而是法理公益，要憲法、法律能伸張，國民黨會繼續上訴，希望能遇上有良知法官伸張公平正義。

黃健庭批評，黨產會成員綠油油，沒有超然獨立，沒有善盡舉證查證工作，只要是國民黨的就全部沒收，沒有民主國家這樣做；對國民黨黨產，扁政府已對有疑義部分全面清查，但當時認定合法取得的，今天也全部被推翻，忽略時代背景。

黃健庭更質疑，民進黨政府是用轉型正義名義巨額追徵國民黨黨產，連黨史資料都要沒收，但國民黨黨史是中華民國建國史，想沒收安的是什麼心？

邱大展表示，國民黨是在民國34年5月17日確定要建立黨產，認為以國產養政黨不對，之後第一、二次黨員特別捐募集到100多億元，現在黨產會卻從日據時代開始認定，這樣的黨產條例沒有問題？

中投董事長陳樹表示，台北高等行政法院今天以中投第一桶金來源有疑慮就推定全部違法不當，判決中投要收歸國有，還稱中投投資屬於特權壟斷，一再抹黑扭曲；一個法治國家會產生這樣的發展令人匪夷所思，國際首例，沒人可以忍受。

陳樹說，中投當初投資一類是配合政府外交建交虧損累累，包含帛琉飯店虧損3351萬美元，為經貿外交到日本置產大賠162憶日圓，為交投資美國阿拉斯加水產公司虧損3900萬美元，為要與北韓聯繫劉泰英投資虧損8600萬美元。

陳樹表示，中投另一類投資則是配合政府產業發展甘冒風險，參與比例4％至38％，例如帶頭投資台積電，持股比例4.2％；投資台苯（30％）與中美合（25％）引入技術；投資復華金融，淨化市場，今天資產百分百收歸國有天理何在，法理在哪？