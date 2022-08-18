藝人艾成17日墜樓身亡，讓另一半王瞳震驚悲痛不已。痛失另一半的她，昨晚離開板橋殯儀館後就與愛犬一起被送至親友家，由教友與家人及經紀人輪流陪伴，據悉，王瞳的狀況還OK，大家都會定時提醒她吃東西、喝水，吃不下就勸她用喝的，都有人陪在身邊。友人傳訊安慰，承受錐心之痛的她也有回訊「我好難過」，令人心疼不捨。

鳳凰藝能18日下午發出聲明，表示：「藝人艾成墜樓殞命，眾聲喟嘆。感謝教會正全力規劃艾成的追思禮拜。艾成家人在各方協助下，即將於今夜抵台，基於防疫規定，配合旅客檢疫之後，直接由防疫專車接往防疫旅館，居家檢疫三天。」據悉，艾成家人在第一時間一度發現護照過期，幸好緊急準備相關證件補辦，才順利搭上來台班機。至於艾成的追思禮拜，將等他從馬來西亞趕來的爸媽與姊夫今夜抵台後再行討論。

此外，昨天湧入許多粉絲表達想跟艾成說說話，鳳凰藝能因此重開昨天關閉的「艾成的異想世界」粉絲專頁，接下來每天會播送艾成一首心愛的創作歌曲，讓喜歡唱歌的艾成，天天為粉絲們歌唱！歡迎粉絲、好友們，前來粉專欣賞歌曲，留下想對艾成說的話語。至於王瞳的臉書粉絲專頁則持續關閉中。

至於之前艾成曾客串兩場戲，王瞳參與主演的民視與馬來西亞合作戲劇《決勝的揮拍》，雖然拍攝即將完成，民視體恤王瞳的心情，先暫停她目前參與的偶像劇《決勝的揮拍》的拍攝工作，待處理好艾成所有後事後，才會再做安排。民視與鳳凰藝能也再次感謝各界對艾成的懷念，對王瞳以及家人們的關心，請大家能體諒家屬的心情，這段時間多給予家屬安靜的空間。

●鳳凰藝能聲明：

藝人艾成墜樓殞命，眾聲喟嘆。感謝教會正全力規劃艾成的追思禮拜。

艾成家人在各方協助下，即將於今夜抵台，基於防疫規定，配合旅客檢疫之後，直接由防疫專車接往防疫旅館，居家檢疫三天。

昨天湧入許多粉絲表達，想跟艾成說說話，鳳凰藝能重開「艾成的異想世界」粉絲專頁，接下來每天會播送艾成一首心愛的創作歌曲，讓喜歡唱歌的艾成，天天為粉絲們歌唱！

歡迎粉絲、好友們，前來粉專欣賞歌曲，留下想對艾成說的話語。

民視與馬來西亞合作偶像劇「決勝的揮拍」拍攝即將完成，民視體恤王瞳的心情，調整劇本，先暫停她目前的拍攝工作，艾成治喪告一段落，再行補拍。

再次感謝各界對艾成的懷念與關心，以及對王瞳、家人們的心疼，請大家能體諒家屬的心情，讓家屬在安靜的時空療傷止痛，深深致上感恩。