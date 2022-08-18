根據聯準會發布的7月26、27日貨幣政策會議紀要，聯準會官員在上個月底幾乎沒有看到證據顯示美國的通膨壓力正在緩解，這使他們更加堅定必須讓經濟放緩以控制持續飆漲的物價。不過，會議紀要雖指出未來會有更多升息動作，但也釋出升息步伐可能放緩的信號。

●7月會議紀要重點

7月會議記錄未明確指出自9月20、21日會議起，接下來會以什麼樣的速度調升利率，但指出聯準會決策官員主張利率必須提高到抑制通膨所需的水準，即使他們開始承認有可能升過頭，進而過度抑制經濟活動。

儘管全球供應鏈持續改善或燃料與其他大宗商品價格下跌，可能使一直處於40年高點的通膨回落，但要達成這個重責大任，主要仍得透過提高企業和家庭借貸成本使他們縮減支出。會議紀要寫道：「決策官員強調在降低通膨壓力方面，總體需求持續放緩將扮演重要角色」。

通膨絕對是美國央行官員最關心的問題，但7月會議紀要亦點出了之後幾個月將討論的重要面向—何時放慢升息步伐，以及如何知道利率是否已經升至超過抑制通膨所需的水準。

貝萊德（BlackRock）美洲基本固定收益部門主管Bob Miller表示，交易員普遍認為7月會議記錄偏向鴿派，並提高了對聯準會9月僅升息50個基點的押注。他並表示，隨著數據陸續出爐，該會議紀要似乎會給聯準會更多做出反應的彈性空間。

聯準會確實最快可能自9月會議起放緩升息步伐，這表示升息幅度可能從6月和7月會議所通過的75個基點轉向50個基點，以及最終只以25個基點的速度調升利率。該會議紀要寫道：「隨著貨幣政策立場進一步收緊，在某個時候放慢升息步伐，同時評估累積的政策調整對經濟活動與通膨造成的影響，決策官員認為這可能成為合適之舉」。

在最終的利率水準方面，「一些」決策官員認為利率必須達到「夠具限制性的水準」並維持在該水準一段時間，以控制這個比預期更為持久的通膨。但「許多」決策官員提到聯準會為了恢復物價穩定可能過度緊縮的風險。會議紀要指出，在談到已經宣布的升息決議時，與會者認為大部分對實際經濟活動的影響尚未顯現。

在7月會議上，聯準會官員認為受到收緊信貸環境影響，某些經濟領域已經開始放緩，尤其是房地產業，但勞動力市場依然強勁，失業率也接近歷史低點。

●9月升息50基點？75基點？

今年以來聯準會已將其基準隔夜利率調升225個基點，至介於2.25%～2.50%目標區間。市場預期該央行下個月將升息50個基點，或是再次升息75個基點。

如果要聯準會縮小升息力道，那麼在下次會議前出爐的通膨數據就必須證實物價上漲的速度正在放緩。

7月會議後發布的消費者物價指數（CPI）顯示7月消費者年通膨率從6月的9.1%回落至8.5%，這有利於聯準會在9月將升息幅度縮小至50個基點。

但本周三公布的其他數據卻顯示下個月的升息幅度仍有待觀察。 美國7月核心零售銷售額意外強勁，可能使聯邦基金期貨投資人轉而提高對9月升息75基點的押注。美國7月就業和薪資增長都超出市場預期，而近期股市反彈也可能意味著經濟仍然過熱，這些可能都難以讓聯準會放心。