一位網友在臉書分享一張照片，並貼文寫下「叫阿伯都沒應聲」，讓不少網友看了畫面驚呼這是兇案現場吧!仔細觀察照片，只見到一雙雨鞋倒掛在田溝旁，遠遠看去像是一個人倒栽蔥到水溝內，雙腳掛水溝旁，原po事後也才發現原來是農夫結束工作後，順手將雨鞋倒掉掛在那！但因為照片太嚇人過，讓原PO忍不住分享，貼文一曝光網友們笑翻表示「阿伯出事了!」。

網友在社團「路上觀察學院」貼文發了一張照片，只見照片中一雙雨鞋倒掛佇立在田邊，疑似一位阿伯倒栽蔥倒在田裡，原po貼文寫下「叫阿伯都沒應聲」，讓不少網友驚呼這是兇案現場吧! 拍攝者不救？

原po表示「當時快緊張死了，一直叫阿伯，後來才發現原來是阿伯的雨鞋倒掉掛在那！」笑翻一票網友，事後還補發一張粉色雨鞋倒掛照片，留言寫下「隔天看到阿北的老婆也躺在那」。

原po分享隔天看到阿北的老婆也躺在那。(翻攝臉書路上觀察學院)

貼文一曝光網友們紛紛留言，「阿北從初四躺到現在？」、「阿伯：我在種田」、「阿北在種蔥仔啦」、「芭比Q了」、「發現野生的新品種，阿北倒栽蔥」。