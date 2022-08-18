距離年底投票只剩100天，國民黨新竹市長參選人林耕仁表示，這段期間勤跑基層，握過無數雙手、傾聽過許多民眾的心聲，而這些燦笑的臉龐、平凡而感動人心的瞬間，就是新竹最美的風景，並深刻在他心中。

日前已針對教育、公托等方面提出政策的林耕仁，今（18）日在臉書表示，他擔任民意代表20多年來，參與過上千場婚喪喜慶，也目睹過許多意外發生，而意外總是來的猝不及防，因此他當上市長的第一件事，就是要幫全體市民保「市民安心保」，只要設籍滿4個月，就會由政府協助準備一份意外險，與市民站在一起，走過悲傷、陪伴療育，一步一步迎向希望。

「敬重、關懷長者，是社會進步的重要指標！」林耕仁強調，若當選市長，他除了會續發敬老年金，還要研擬擴大領取資格，並加碼重陽敬老金及敬老卡的適用範圍，包括國道客運、台鐵及部分負擔健保費用，提供便利又實用的服務。

林耕仁說，當一位「最照顧市民的市長」，是他參選市長堅定不移的初心，這段期間他握過無數雙手，傾聽民眾的心聲，許多燦笑臉龐的畫面、平凡而感動人心的瞬間都深刻在心中，這是新竹最美的風景，「選戰倒數100天，謝謝始終相信、支持耕仁的每個您」。