你的家中是否也有一些留下無用、棄之可惜的東西呢？台北市松山區富錦里在暑假期間，於富民生態公園舉行「暑期同樂會—二手義賣市集」，鼓勵鄉親、里民將家中閒置物品帶至市集義賣，不只能延續物品生命、減少浪費，還能將市集所得回饋社會，一舉多得！

永慶房屋身為社區好鄰居，深耕在地，熱情響應富錦里的暑期同樂會，贊助20頂帳篷並派出永慶同仁支援現場人力，與里民同樂，助活動圓滿結束。

永慶同仁出動支援富錦里活動，準備造型扇子與瓶裝水，供民眾消暑。(圖/永慶房屋提供)

二手市集寄教於樂 減少資源浪費

此次富錦里「暑期同樂會—二手義賣市集」，由台北新生命小組教會主辦，富錦里里長李煥中協助租借場地、安排市集所需物資等，除了二手物義賣，當日市集還有規劃手作攤位與親子共學活動，吸引許多里民與附近住戶共襄盛舉。

李煥中里長表示，二手物交換、拍賣背後所倡導的意義，在於減少資源的浪費，不只能讓物品的使用率提高，也能創造經濟利益，因此他非常期待透過本次活動，讓二手市集在地化為富錦里的地方特色，來年繼續舉辦！

永慶房屋深耕鄰里 促進地方發展

談及每年必辦的鄰里活動，李煥中里長分享，里民們回饋最熱烈的活動有三個，分別是中秋節的啤酒烤肉大會、萬聖節的化妝遊街，以及聖誕節的分享晚會，其中，又以萬聖節的化妝遊街最受歡迎，親子家庭熱情響應，參加人數一年多過一年，已成為凝聚鄰里情誼的重要節慶。

永慶房屋松山區店長林信安表示：「民生社區是台灣第一個美式社區，富錦里位於其中，居住環境清幽、商圈發展完整，鄰里間的互動緊密，因此每次活動都熱鬧無比！而永慶房屋長期深耕在地，經常協助鄰里舉辦各式各樣的活動，與民生社區的許多里長都是多年的好朋友，只要地方有需求，我們都會大力支持並提供實質的幫助，協助里長促進地方發展，打造各個地區的美好與特色！」