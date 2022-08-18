大陸央視新聞報導，受強降雨影響，青海省西寧市大通縣發生山洪災害。經過進一步搜救核實，截至18日12時，已造成16人死亡，36人失聯。

青海省西寧市大通縣通報，8月17日22時25分，大通縣瞬間強降雨，引發山洪，造成泥石流，致使河流改道，2個鄉鎮6個村1517戶6245人受災。經過進一步搜救核實，截至18日12時，已造成16人死亡，36人失聯（之前通報的死亡4人、失聯27人，經搜救確認，救出2人，新增死亡12人，新增失聯23人）。

澎湃新聞報導，大陸國家防總副總指揮、應急管理部黨委書記王祥喜接報後，立即到部指揮中心調度部署救援處置工作，與青海省應急管理廳負責人和當地消防救援隊伍視訊連線，詳細了解險情災情，指導搶險救援工作。

18日中午，王祥喜率工作組緊急趕赴青海，指導做好救援處置工作。國家減災委、應急管理部針對青海省大通縣山洪災害，啟動國家Ⅲ級救災應急回應，支持地方做好受災群眾生活救助等救災工作。險情發生後，當地消防救援隊伍立即調派23車116人趕赴現場救援，周邊消防救援隊伍做好搶險救災準備。

目前，已成立前方指揮部，組織武警、公安、應急、衛生等部門和鄉村幹部共計2000餘人、車輛160餘輛，發動周邊群眾，積極投入到搶險救災工作中，救援工作正在有序推進，後續情況待報。