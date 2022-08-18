基隆新山水庫集水區7月降雨量累計62毫米，為近10年平均57％，8月至15日止累積降雨量為34.5毫米，更僅為近10年平均的38％，降雨不足使新山水庫蓄水量下降至500萬噸，蓄水率跌至約50％，水利署自8月15日起已將基隆水情燈號轉為水情提醒的綠燈。為因應當地旱象，北區水資源局啟動協助，力求延長新山水庫供水期程。

北水局指出，為因應基隆旱象及未來可能水情持續惡化，18日召開緊急應變小組會議，除與十河局共調派抽水機3部至貢寮堰協助抽水外，並於西勢水庫完成人工增雨設備測試，同時協商翡管局及北水處採最大量支援汐止地區用水，以分攤新山水庫出水負擔。另規畫運用前暫時封存之新竹緊急海淡機組產水，希望透過各項措施，力求延長新山水庫供水期程。

北部地區除基隆水情較吃緊外，台北翡翠水庫蓄水率66％、桃園石門水庫約77％、新竹的寶二水庫則接近滿庫，整體說來比基隆穩定，但仍應持續關注。北水局也說，依氣象局推估，9月起將有較明顯的氣象變化，各地區水情有機會逐漸好轉，將密切監控水情資料，做好各項穩定供水工作，同時也呼籲民眾一起節約用水，以利民眾生活及產業用水需求供應無虞。