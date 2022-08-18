震大金鬱金香酒店規劃有118間客房、120座位的歐亞料理餐酒館以及200席座位的宴會廳，以及可容納180人的階梯會議室。（震大金鬱金香酒店提供／馮惠宜台中傳真）

疫情趨緩、國旅復甦，造成餐旅業大缺工，台中市下半年即將開幕的李方愛美酒店、震大金鬱金香酒店如火如荼招募員工，感受市場求才若渴，其中位台中港區的震大金鬱金香酒店甚至開出月薪70K要網羅中高階管理人才。

根據勞動部最新調查發現今年第4季住宿餐飲業人力需求，在各國防疫管制陸續開放、國內疫情趨緩、消費人潮回流等激勵下，住宿餐飲業人力需求創下歷年同期新高。

位台中中區有李方艾美酒店即將在8月29日展開試營運，而位台中港區震大金鬱金香酒店也計畫在10月底營運，因應營運需求，兩家飯店都積極招募人才。

其中，震大金鬱金香酒店位台灣港務公司震大海運發展學院的園區，預計2022年第四季開幕，規劃有118間客房、120座位的歐亞料理餐酒館以及200席座位的宴會廳，以及可容納180人的階梯會議室，號稱是台中海線首家國際品牌酒店。

震大金鬱金香酒店執行長陳定弘表示，台中港區近年因台灣發展綠能有超過200家風電產業鏈廠家進駐，相對商務空間缺乏，因而該飯店未來除國旅市場，也著重會議旅遊、商務住房需求。

該飯店訂於8月24日、25日兩日下午2點至5點舉辦公開的招募活動，預計釋出餐廳外場服務、一至三級廚師、客務接待、房務、工務、資訊以及行政助理等近50名職缺，基層徵才經驗不拘起薪26K；此次徵材更包含餐飲部、西餐主廚及工務部等中高階主管職缺，月薪上看70K。

陳定弘強調，一線基層人員雖起薪只有26K，但公司文化強調服務業溫度與創意，特別啟動「妙趣」徵才計畫，沒有經驗沒關係，公司會規劃為期兩年跨單位學習精進的儲備幹部育成計畫，讓員工可以透過不同單位的深入學習，提出「妙趣」創意，讓消費者無論商務與休閒旅遊，樂在住宿與餐飲體驗中。

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