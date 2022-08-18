和泰車(2207)舉辦全新TOYOTA GR86上市發表會，因為缺車窘境，將新車首批限量僅60台，和泰車今年銷量也將由15.5萬台降到14.7萬台，市占預估為34.2%，總市場銷量預估也從46萬台下修至43萬台，汽車訂單仍有6000至一萬台尚未交貨。

和泰車總經理蘇純興表示，台灣汽車總市場，原本在沒有缺車狀況下，預估今年販售46萬台，但目前已下修至43萬台，Lexus為2.1萬台，和泰車今年銷量也將由15.5萬台降到14.7萬台，市占預估為34.2%。進口車很缺，國產車相對還好，Toyota缺一萬台以上，Lexus也有6000台尚未交貨，Alpha缺等一年，因為缺晶片缺車，導致目前第四季也並不明朗。

目前通膨、原物料上升，定價上確實有壓力，總經理也提到，有在規劃漲價。而缺車何時會緩解？原先評估是下半年會緩和，但目前情況看來，恐怕仍需維持一段時間。

至於防疫險理賠拖累財報，和泰產險因而虧損的認列，蘇純興總經理也說明，產險是一次性影響，公司營運無礙，花點時間即可解決，本業上也正常，品牌也沒有受影響，增資仍在規畫中，危機之後就會往上升。

新車2.4L水平對臥式引擎，更充沛的動能，最大馬力234 ps/rpm，馬力提升17%，最大扭力25.5 Kg-m/rpm，扭力提升22%。加速性能在進化，6速手排變速箱，零百加速6.3秒(較舊款優化1.3秒)；6速自排變速箱，零百加速6.9秒(較舊款優化1.3秒)。底盤與車體結構強度大幅提升，前軸強度升60%，整體車身強度升50%。價格上，GR86 6MT 6速手排變速箱，建議售價為152.8萬元；GR86 6AT 6速自排變數箱，建議售價為156.8萬元。而新車原本300台，但因為晶片短缺，首批限量60台。

TOYOTA新車GR86發表，這次行銷策略，除了全新電視廣告，為了搶攻年輕時代，也首發NET。