主要客戶訂單量增加3成以上、原物料上漲可轉嫁，羽絨衣大廠廣越（4438）指出，7月營收已創歷史新高，8、9月又是今年出貨最旺的二個月，預期第三季營運可望創單季歷史新高。

訂單能見度已到明年第一季，目前產線產能全開，市場預期，廣越今年營收、獲利都可望創上市以來高峰。

廣越統計，今年主要客戶如NIKE訂單成長高達一倍，北臉（The North Face）、Patagonia均有3成以上的成長力道，UA的成長則有4成以上，能見度甚至已看到明年。

近期成衣市況多空交雜，後疫情時代戶外運動服飾需求強勁，惟通膨衝擊消費力，部分品牌調整庫存疑慮浮現；廣越表示，集團營運不受市場波動影響，2022年品牌客戶下單強勁，訂單能見度已到第四季，產能滿載，營運穩定成長。

廣越表示，主要是公司產品類別以中高價位的高端及機能服飾為主，較不易受通貨膨脹影響外。另因成衣產業供應鏈在歷經疫情後，能夠迅速應變及調整的廠商，受品牌商青睞擴大下單，而廣越的產品開發及技術能力、代工品質及交期等，都是競爭利基，歷經考驗，成衣供應鏈「大者恆大、強者愈強」趨勢顯現。

另外，因通膨而引起的各項原物料價格上漲，廣越指出，都能夠與客戶協商，獲得轉嫁。

下半年是廣越平均單價較高的產品出貨旺季，預期，下半年的營業毛利率至少會比上半年提升1、2個百分點。