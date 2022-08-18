博愛座存廢一直是民眾熱門話題，一名男網友表示，昨日上班尖峰時間搭捷運，看到一名行動不便的老婦人本想坐車廂內唯一的博愛座，卻被「看不出問題」的女上班族搶先坐下，他起身讓座給婦人後，在網路發文呼籲網友，身體健康別搶博愛座，有沒有不舒服自己知道，此話一出，讓大批網友不滿，「不要道德勒索好不好」。

原PO昨（17）日於臉書社團《爆廢公社》指出，上班時間搭捷運，車廂內空位僅剩博愛座，期間他看到一名行動不便的老婦人往博愛座的方向走去，這時一名「看不出問題的」年輕女上班族一個箭步，坐在僅剩的博愛座，老婦人只好默默地站在走道。

原PO起身把位置讓給老婦人，他說希望大家身體健康的話，不要搶博愛座，因為有需要的人看到博愛座都坐滿了，不一定每個人都會說出來，就算說了也見得有人會讓，「當下我和老婦人都沒有說什麼，但自己有沒有不舒服，自己知道」，他呼籲身體健康的乘客別搶博愛座。

言論曝光，引發網友砲轟，「你讓座很棒啊！但是不要逼人家跟你一樣要讓座」、「心中有愛，每個位置都是博愛座」、「不要道德勒索好不好」、「我以後要把用過的衛生棉貼在身上，才敢坐博愛座了」、「你用眼睛就可以看出那個女生沒問題嗎？你神醫啊你」、「博愛座到底什麼時候才要廢啊」。