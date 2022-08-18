大陸今年祭出的大規模留抵退稅集中退付任務已基本完成，累計退稅超過2兆元（人民幣，下同）。隨著穩經濟一攬子政策措施落地與疫情防控成效，7月全大陸一般公共預算收入扣除留抵退稅因素後，年增率2.6％已連2個月保持正成長；按自然口徑計算則年減4.1％，降幅較上月明顯收窄。

據《中國證券報》報導，今年前7個月，大陸各地區間的財政收入增幅差別較大，能源資源類省份財政收入持續較快增長。扣除留抵退稅因素後，前7個月東部、中部、西部、東北地區一般公共預算收入與上年同期比較，分別為-1.3％、12.3％、16.2％、-4.5％。

而在東部地區，福建、山東、浙江、北京分別年增3.6％、3.6％、3.0％、0.2％。此前受疫情影響較大的上海7月也年增11.2％，為4月以來首次實現正增長。

此外，中西部地區的山西、內蒙古、陝西、新疆也各自年增40.8％、45.6％、32.0％、40.4％，延續了高成長趨勢。

針對7月全大陸的一般公共預算收入扣除留抵退稅因素後，年增率仍保持正成長，專家分析主要是由於工業增加值、服務業生產指數、企業利潤等主要經濟指標逐步回升，帶動相關稅種恢復性增長。

大陸財政部表示，下一步將會同有關部門繼續落實落細各項稅費支持政策，加大政策宣傳力道，釋放政策紅利，全力以赴穩住宏觀經濟大盤，努力實現全年經濟社會發展預期目標。