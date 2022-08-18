新北市長侯友宜昨天獲國民黨提名競選連任，18日到新竹縣參加北台首長會議暨論壇，針對新北市議員參選人戴湘儀稱，侯友宜若2024年選總統沒有落跑問題回應表示，「好好做事吧！把握當下，努力執政！」

新北市淡水區公所將「侯友宜獲得國民黨提名」的感言PO文，被批評違反行政中立回題，侯友宜說，他知道這個狀況後立即要求刪除，這是不適宜的！

國民黨副主席夏立言率團赴大陸引發爭議問題，侯友宜回應說，現階段在區域穩定上，我們國人要團結以對，大家要凝聚向心力！