新北市議員參選人戴湘儀表示，新北市長侯友宜對新北市已有10多年的付出，就算2024年真去選總統，也沒有落跑問題，對此民進黨新北市長參選人林佳龍認為，侯友宜子弟兵誠實地講出了「國王沒有穿新衣」的事實，而這也是他不斷質疑的點，不要違背與新北市民間的契約。

林佳龍今（18）日下午受訪時表示，侯友宜子弟兵很誠實，講出「國王沒有穿新衣」的事實，而這就是他不斷質疑的部分，「要選新北市長的人，不要吃碗內看碗外，藉由新北市長去選總統」。

林佳龍認為，如果侯友宜真的要選總統，就不要選市長，如果侯非得要選，那大家就把票投給自己，讓林擔任新北市長，讓侯友宜可以自由自在地去選總統，不要違背與新北市民的契約。

林佳龍說，市長的任期一任4年，難道侯想要選完新北市長不到一年的時間，又要選總統？之前國民黨主席朱立倫有任內參選總統的錯誤示範，還為此跟新北市民道歉，前高雄市長韓國瑜也違背承諾選總統，最後被罷免，如今侯友宜無法迴避這個問題，因為子弟兵已經講出心內話，「你就是藉由選市長，想落跑去選總統，這是違反與新北市民的契約關係」。