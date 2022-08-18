南投市水資源回收中心，18日完工啟用。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投市水資源回收中心，工程總經費4億6000多萬元，18日完工啟用，將陸續進行家戶接管工程，未來每日汙水處理量7000立方公尺，將可改善南投市都市計畫區內水汙染、淨化河川，提升市民生活環境品質。

南投市水資源回收中心在縣長林明溱、內政部營建署第二辦公室副主任於望聖、營建署下水道工程處中區分處長沈益生，縣議員張嘉哲、陳翰立、曾振炎等人見證下啟用。

縣府為改善居住環境品質，向營建署爭取補助經費，在南投市、草屯鎮、埔里鎮、竹山鎮興建水資源回收中心，其中，草屯水資源回收中心已完工，南投市是第2座完成的水資源回收中心。

林明溱表示，縣內許多道路都埋設下水道管線，接下來將挨家挨戶進行接管工程，施工造成不便請大家體諒，將來民生汙水透過下水道管線送到水資源回收中心，處理後再放流降低汙染。

於望聖表示，中央投入122億元經費處理南投縣汙水問題，其中南投市27億元，除了興建水資源回收中心及下水道管線，也將進行家戶接管工程，預計2026年南投市將完成6400戶接管，提升整體環境及水資源利用目標，不僅改善環境，也有助於觀光發展。

南投水資源回收中心占地2.27公頃，汙水處理容量平均日7000立方公尺、最大日9100立方公尺，民生汙水經抽水站、前處理單元、初沉池、生物處理單元、二沉池、消毒系統、過濾回收、汙泥濃縮及脫水處理後，放流水水質達到公共下水道放流水標準，再經平和大排放流到貓羅溪。