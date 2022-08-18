彰化無黨籍彰化市長候選人劉坤鱧，18日現身彰化地檢署按鈴控告彰化市長林世賢背信，劉坤鱧說，彰化市公所寺廟室平均每年收到億元的香油錢，過去補助二媽五、三媽六將近千萬，但今年大媽四笨港進香活動公所竟然才補助10萬，認為補助標準不明，自由心證；對此林世賢則說，為選舉子虛烏有指控，未來將會提吿。

劉坤鱧上週就到地檢署控告林世賢瀆職，劉坤鱧認為公所成立黑機關「寺廟室」，負責公所接管的16間寺廟與7個神明會，過去林世賢上任3年多，收了約4億的香油錢，但流向不明，補助也是他說了算，因此再度控告林世賢背信。

劉坤鱧說，每年的笨港進香活動是彰化市的年度盛事，廟公林世賢理應辦好這件活動，2020年笨港進香補助「二媽五」會700萬元、去年笨港進香活動補助「三媽六」會1000萬元，今年竟然只補助10萬元，請問神明的香油錢去哪裡了，難道是因為大媽四比較細漢。

劉坤鱧認為，每年都要舉辦笨港進香活動，但為何年年補助金額都不同，補助的標準是什麼，他在接受媒體訪問時只說一切依法行政，還反嗆他無理取鬧，究竟為何不敢說清楚講明白，到底是在怕什麼。

對此林世賢則回應表示，選前不會隨劉坤鱧起舞，為他造勢，但選後一定會提告。將不再回應劉坤鱧任何問題，認為劉坤鱧就是一個「政治訴棍」，浪費司法資源，強調所有問題都依法行政，沒有任何瑕疵，未來也將不再回應他任何問題。