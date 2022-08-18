柬埔寨詐騙事件頻傳，警政署因此在桃園機場安排關懷勤務，今（18）日一早警方更驚見一團20位民眾準備搭機前往柬埔寨首都金邊；一問之下才得知，原來他們此行是要前往參加全世界撲克的最大盛事「WPT世界撲克巡迴賽」，讓航警也為他們加油祝福「為國爭光！」

據《ETtoday新聞雲》報導，今日一早桃機出現20人團準備出境，細問之下得知，帶頭男子原來是台灣華人德州撲克競技協會理事長戴興雄，準備到金邊一家賭場參加「WPT世界撲克巡迴賽」，與30多國選手比賽，競逐最高約新台幣2000萬元的獎金。戴興雄也在臉書表示，他們「帶著國旗去遠征」，稍早也報平安透露已經抵達比賽場地。

警政署國際刑警科李泱輯曾說明，他猜測赴柬埔寨有3類人，被騙去的人口販運被害人、知道自己去參與犯罪的人、正常工作的民眾，之所以要全國清查，就是為了達到發現隱性被害人、對犯罪者達到部分威嚇效果等效果，並坦言此次人口販運規模，是他從事刑事工作20多年來之首見。

針對國人赴東南亞求職卻誤入詐騙陷阱，外交部曾呼籲國人務必提高警覺，對於號稱高薪且具不合常理條件的徵才廣告都應該審慎評估，應先多瞭解招聘公司背景、工作性質、職場管理、中途離職條件，以及是否涉及財務糾紛的可能性等。