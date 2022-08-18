中國外交部發言人趙立堅日發了一則推文，隱喻了美國對自己實發動了911恐怖攻擊，引起網路軒然大波。據新聞網站washingtonexaminer.com 17日報導，趙立堅16日在推特上發布了一則推文表示：「每個人都需要清楚地瞭解自己。 一個國家也該如此」，並張貼一張「別人心中的我」迷因圖。

Everyone needs a clear understanding of himself.

So does a nation. pic.twitter.com/mDrur19hhg — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) August 16, 2022

其中展示了美國在日本、韓國、越南、伊拉克、巴基斯坦、前南斯拉夫和阿富汗戰爭的各種破壞場景。圖片相應的小標題則代表了對應國家對美國所做的印像。然而在右下角「我實際做了什麼」的場景中」顯示了對雙子星大樓（Twin Towers）的恐怖攻擊的畫面，暗示美國對自己實施了911恐怖攻擊，截至目前為止，中國大使館目前並沒有針對趙此則發言做出任何評論，。

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）認為，趙是所謂的「戰狼外交」的主要支持者之一，這種外交風格的特點是中國外交官咄咄逼人和帶有爭議的言論，並經常利用陰謀論來指責和挑釁西方政府。

自2020年開始。此前，中國對於社群網路的使用僅限於幾間大使館。該年年底，中國在推特上的存在感翻了兩倍，170名不同的中國外交官經常與西方政府爭吵，特別是在新冠病毒、外交政策和種族關係議題上面。

該研究所認為，趙的推特充滿了對美國戰爭罪和虐待的指控，圍繞著西方國家和盟友的陰謀論，對於俄羅斯常表支持，對日本的頻繁批評以及對臺灣主權的譴責。