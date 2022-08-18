半導體測試介面廠穎崴(6515)今（18）日應邀召開法說，董事長暨總經理王嘉煌表示，雖然目前市場需求看來較保守，但公司重要客戶的新世代產品工程驗證需求持續，對下半年營運樂觀看待，預期可望優於上半年，高階產品貢獻增加將有助毛利率提升。

穎崴2022年上半年稅後淨利3.27億元、年增達近1.52倍，每股盈餘9.64元，全數改寫同期新高。7月自結合併營收4.23億元，雖月減24.31％、仍年增達達83.06％，改寫歷史次高。累計前7月合併營收22.81億元、年增達60.71％，續創同期新高。

穎崴財務長李振昆說明，6月合併營收衝上5.59億元新高，主因上海封城導致子公司磐時上海營收遞延認列。若排除此遞延認列因素，6月營收仍突破4億元、7月進一步續揚至4.23億元，實為連2月改寫新高。

觀察穎崴前7月各產品營收占比，以同軸測試座達33％最高、射頻（RF）測試座22％居次，探針卡17％、接觸元件14％、老化測試座及其他各7％。而7奈米以下的先進製程產品貢獻，前7月已達66.9％，較近2年56.2～58.5％顯著提升。

展望後市，王嘉煌指出，雖然市場狀況看來較保守，半導體各應用需求明顯分化，但公司重要客戶的新世代產品工程驗證需求仍持續，產能和技術要求均不斷精進。目前公司需求未見趨緩跡象，部分產品交期已達明年，預期下半年營運表現可望優於上半年。

據研調單位TechInsights預估，今年測試座營收估19.33億美元、年增9.6％，探針卡營收估27.08億美元、年增18.4％，2021～2026年的年複合成長率（CAGR）分別估為5.4％及6.4％。穎崴認為，公司的全球市占率仍具極大成長空間。

穎崴指出，公司產品以高頻高速的高階產品測試為主，應用則以高速運算（HPC）占逾5成最高。隨著客戶的先進製程比重提升，可望帶動公司毛利較高的高階產品營收貢獻持續提升，有助產品組合優化、提升整體毛利率表現。

此外，為因應客戶需求及提升探針自製率，穎崴斥資興建的楠梓新廠預計明年首季完工，預計第二季可望陸續投產。穎崴預期待新廠完成投產後，探針自製率可自目前的25％逐步拉升至50％，亦可望優化營運成本、進一步提升毛利率表現。