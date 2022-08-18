為了救經濟，在各方面大幅支出下，需錢孔急的菲律賓也想方設法來籌資。有消息傳出，6月新上任的小馬可仕政府，計畫首次以菲國披索為計價錢幣，發行零售公債並預定23日將拍賣。不過，菲律賓政府卻拒絕回應此事。

根據菲律賓發行公債金融業者所言，這一次向小散戶一共釋出最少300億披索，約5.37億美元零售債券。同時，也允許2022年或2023年初到期的現有持有者，以交換的方式來取得這些零售公債。

菲國散戶投資人一直是當地政府主要融資來源之一，像是3月就已向這些螞蟻雄兵募得82億美元，相當於2022年菲國政府預定籌資金額的25%。小馬可仕政府利用公債殖利率下滑時機點，利用較便宜的利息成本發行公債，然後用於大規模基建，以達到經濟成長為目的。

菲律賓RCBC銀行認為，因為之前幾次市場反應熱烈，中央輕輕鬆鬆就拿到4000至5000億披索經費。近期來看，菲國公債殖利率可因這次新債發行，避免大幅度下滑。若長期來說，殖利率還是會走下坡，因為這次發行規模太大，也會壓縮未來公債的供給量。