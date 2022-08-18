近年台灣吹起Co-Living（共居）風潮，台北市都發局有意將玉成社宅、南港機廠社宅納入規畫，參考「青銀共居」概念，但北市議員鍾沛君18日質疑，長者和青年的生活模式和硬體需求不同，執行會有困難。對此，都發局回應，未來將更細緻規劃，思考青銀比例如何分配。

鍾沛君下午在台北市議會工務部門質詢時說，都發局去年曾辦理「社會住宅共居模式」專家座談會，打算將玉成社宅、南港機廠社宅納入共居設計，並參考新北「青銀共居」的經驗，她認為出發點很不錯，但長者和青年生活型態和習慣不同，恐怕會互相干擾。

鍾舉例，當青銀要共享客廳、衛浴及洗衣間，青年不用每處都裝扶手、止滑反光標示，但若一視同仁去設計，執行上會有困難，而且還可能因為公設要付更多租金，她認為市府可針對不同族群在各別樓層規畫專屬的硬體設施，降低公共空間使用習慣差異。

對此，都發局長黃一平表示，青銀共居是屬於有陪伴效果的共居模式，未來會從不同共居模式去思考，也許是跨世代，也許僅限青年，如此一來相關裝修工作也會比較單純，後續會更細緻規畫，思考青銀比例如何分配。

黃一平說，目前玉成社宅正在施工中，預計2025年完工，將來有望在單一樓層進行試辦，戶數約落在15至20戶，而南港社宅也會朝「宿舍型」社宅規畫，租金可壓低至4000元到7000元不等，減輕租客負擔。

另外，都發局現依據《住宅法》，透過閒置市有建物整建維護作為示範基地，以共居模式提供15至20年的長期居住方案。都發局長黃一平表示，市有建物只要符合相關建管條件都可以來做，經盤點，目前選定延吉平宅的部分空間試辦Co-Living居住方案，之前也有跟軍方洽談軍舍改建，但尚未確定。

都發局補充，延吉平宅將由民間管理營運，以共居模式提供承租期間延長至15至20 年的長期居住方案，協助遷入北市的青年族群或新婚家庭，減低扶養子女的經濟壓力及購屋負擔。