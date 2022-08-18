國民黨台北市長參選人蔣萬安質疑民進黨台北市長參選人陳時中為何不公布3＋11會議記錄，陳時中18日表示，有會議記錄的全都在監察院。蔣萬安競選辦公室副發言人田方倫表示，陳時中每每聽到「3＋11是破口」就動怒，這絕非處理化膿傷口之良好治療方式，陳時中勿以動怒與轉移焦點掩飾自己的心虛。

田方倫表示，請陳時中勿顧左右而言他，人民要的不是「有會議記錄的部分」，而是3＋11的會議記錄，要的就是這一份。陳時中勿問A答B，該拿出來就該拿出來。勿以動怒與轉移焦點掩飾自己的心虛。

他強調，所謂公開透明應是政府制定決策及相關會議討論的過程，除涉及國安機密外，其餘資料皆應留下完整紀錄，供國會及社會大眾檢驗，以公民的力量促使政府進步。

田方倫說，陳時中第一時間說3＋11會議主持人是副指揮官陳宗彥，日後被陳宗彥否認後，陳時中才承認主席是他自己，之後陳時中又於立院質詢時反嗆立委「我都不能講錯一句話嗎？」，更強調「3＋11會議記錄沒有就是沒有」、「再問100遍還是沒有」。從頭到尾態度倨傲無禮，既不尊重國會，也視民意公開透明呼聲為無物。

田方倫表示，3＋11是台北市民心中永遠的痛，特別對萬華區而言，更是承受了太多汙名化傷害，但對誇口「我負責」的陳時中而言，3＋11卻是他身上化膿的傷口，每次傷口被碰觸，3＋11被質疑時，陳時中就會立即動怒。比方去年9月陳椒華質詢，稱3＋11破口造成確診，陳時中駁斥馬上駁斥「這是不當連結」、「確定跟社區沒有連結」。

田方倫質疑，陳時中日受訪時再度動怒「我還是沒有跟人家講說『3＋11』是破口，請不要把它污名化」，卻無法對去年疫情爆發做出合理溯源解釋，完全是一個既不負責任，又對死難者缺乏同情心的行政首長態度。

田方倫強調，去年6月11日，時任衛福部次長石崇良代表衛福部到立院備詢，暗指萬華區是破口，陳時中作為當時的衛福部長，卻未即時更正這種錯誤的說法，直到宣布台北市長，才改變態度致歉。

田方倫指出，治療化膿傷口唯一的方式，是把傷口清乾淨，對症下藥給予治療，陳時中每每聽到「3＋11是破口」就動怒，這絕非處理化膿傷口之良好治療方式。人活著不怕犯錯，只怕犯錯後不肯悔改。

他呼籲陳時中誠懇面對外界質疑，真正做到公開透明，將3＋11會議記錄予以公開，才能真正治療好傷口，不再受外界質疑。