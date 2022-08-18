國民黨高雄市長參選人柯志恩18日舉辦「選擇柯志恩，高雄一百分」倒數100天記者會，她特別提到台中市長盧秀燕原訂8月舉辦10位女性縣市長候選人視訊連線活動，因盧秀燕腿傷將延至9月初辦理，而新北市長侯友宜也有計畫到高雄參訪，至於針對高雄市長陳其邁遲遲不上擂台打冷選戰卻由綠營議員不斷攻擊，柯志恩認為不是恰當方式。

柯志恩表示，原本盧秀燕找10位女性縣市長候選人於8月舉辦視訊連線，互相加油打氣，且已確定日期，但盧秀燕臨時發生腿傷，因此預計改在9月初舉辦，屆時會有10位女性候選人共同見面、相互支援，希望展現國民黨女性撐起一片天的力量。

針對侯友宜南下參訪一事，柯志恩指出，她跟侯友宜關係非常密切，她有考慮到新北市參訪，侯友宜也會找適當的時間南下高雄，幫競選團隊還有議員們加油打氣，因為侯友宜也相當關心高雄的選情。

至於對手陳其邁遲遲不上擂台，柯志恩認為，陳其邁自己不願意出手，但是每當她們提出的數據及看法，綠營議員總是會用不太正確的方法對她們回擊，儘管如此，她們會見招拆招，後續她還是會不斷對市府行政方面給予建議，至於其他議員或參選人的攻擊，會由年輕團隊內的成員回應。