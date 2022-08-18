台美21世紀貿易倡議，正式啟動協商談判！蔡英文總統今天表示，台灣經貿必須打入國際，這是執政團隊一直努力的目標。啟動台美貿易協商談判是深化台美經貿關係非常重要的進展。執政團隊會持續努力，讓台灣經貿走向國際，讓國家經濟體質更加強韌！

蔡英文在臉書表示，今年6月，我們啟動台美21世紀貿易倡議，經過兩個多月的協商，雙方已經同意正式啟動台美貿易協商談判。這是深化台美經貿關係非常重要的進展。

她要向國人報告，在未來的談判中，我們將透過11項議題談判，來達到4個重要目標：

1. 強化國家整體經濟實力：包括促進台美農產品貿易，協助中小企業拓展美國市場、強化我數位經濟能量，有利我國重視環境保護、勞工權益在國際間之形象。

2. 強化台美雙方投資及貿易：增加國際投資台灣的信心，讓台灣有更多機會吸引美國甚至全球的資金和技術。

3. 強化台灣與各國制度化連結：台美貿易協定的簽署，不僅有助於我推動加入CPTPP，擴展國際空間，也可讓台灣有更多機會與各國加深制度化連結。

4. 強化市場經濟體制：雙方可共同合作，增強我國面對非市場政策及作為之的能力。

她感謝所有在第一線努力的同仁，促成這項重要且實質的進展。台灣與美國是共享理念的民主盟友，我們不只要共同捍衛民主自由，更要持續深化經貿等各領域合作關係。「執政團隊會持續努力，讓台灣經貿走向國際，讓國家經濟體質更加強韌！」