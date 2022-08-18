全台OUTLET如雨後春筍般設立，競爭白熱化，麗寶OUTLET MALL 近期將館內C區1F打造為全台OUTLET獨家設計師女裝聚落，接續進駐了「HUANG SHU CHI黃淑琦」、「Isabelle Wen溫慶珠」、「CHIU MIN CHU邱明珠」等國內知名設計師服飾品牌應戰。

麗寶OUTLET MALL C區外觀為歐洲式建築風格，搭配10多家設計師服飾品牌簡潔明亮、時髦風格的店櫃裝修，期望讓消費者逛起來彷彿置身歐洲時尚街邊店。

為了打造跟商場風格一致的商品專區，麗寶經過半年多的招商規畫，陸續請來國內知名的十多家設計師女裝進駐，包括了強調立體俐落的剪裁，擁有極度女人稱號「HUANG SHU CHI黃淑琦」、風格帶著獨具強烈的衝突美學而聞名的「Isabelle Wen溫慶珠」、不使用動物皮草，堅持運作天然素材的「TAN＆ LUCIANA陳探月＆袁憶甄」、展現簡約、都會、舒適的設計風格「J＆NINA郭佩玲」等等。

麗寶OUTLET MALL表示，假日經常可以發現從台北專程來台中挖寶的輕熟女，很多還是姐妹淘揪團一起來，挑選衣服時有人可以討論當軍師。因為這些設計師品牌正櫃單品訂價都要上萬，對於治裝預算有限的小資女比較難下手，麗寶OUTLET MALL一次找來這麼多設計師女裝進駐，解決了女性搭配的困擾，還可以省荷包。為歡慶最強女裝聚落誕生，設計師女裝聚落即日起至8月31日全面1折起，讓小資族也能輕鬆入手。