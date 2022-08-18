蘭嶼玉女岩淺區健康珊瑚。（海洋委員會提供／林瑞益高雄傳真）

全球氣候暖化所造成的海洋熱浪是全球珊瑚所面臨最急迫的威脅，也是導致造礁珊瑚大量減少及白化的主因，海洋委員會海洋保育署18日說，台灣南部海域接下來的1至8周進入2級警戒，北部海域進入1級警戒，若再無颱風降雨為海洋降溫，恐會發生嚴重且廣泛的珊瑚白化。

根據海保署目前調查結果，在東部基翬有輕度白化現象，其他則有零星白化情形，海保署將持續監測後續變化狀況。

海保署今年度持續與國立海洋生物博物館合作，針對台灣本島及離島等共計30個地點做珊瑚監測調查。目前已完成北部、東北部、東部、南部、綠島及蘭嶼等20處，大部分地點僅有零星珊瑚出現白化，主要出現於約深度2公尺以內的海域，因溫度較高、光線較強，且人為活動的干擾較多。

但東部基翬水深3公尺以內，有較多珊瑚呈現輕度白化，有些熱敏感種類，如列孔珊瑚呈現中度白化，而南部後壁湖和出水口也有珊瑚群體白化。

海保署除了與海洋生物博物館、台灣大學等單位合作珊瑚監測；並持續與行政院農業委員會水產試驗所合作珊瑚移植；也補助新北市政府執行「卯澳灣珊瑚移植計畫」；並持續透過「海洋保育在地守護計畫」，鼓勵民間團體參與珊瑚監測，今年起也擴大「珊瑚保育在地參與推動計畫」，與6個澎湖在地團體與潛水業者共同執行珊瑚公民科學調查、復育與教育推廣。