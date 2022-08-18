韓國現代汽車集團中，負責製造與供應零組件的現代摩比斯(Hyundai Mobis)於18日表示，正在考慮將模組與關鍵零組件業務，分拆成百分之百持有的子公司。藉此，希望提高每個部門的專業價值，且可提升工作效率。

現代摩比斯指出，9月召開董事會時應可通過此事，預計將於11月啟動業務分拆計劃。預計，新部門將負責製造營運，包括設備和員工管理，至於中央管理部門，將專心在未來移動技術研發，以及開發新產品上。

18日韓股盤中，現代摩比斯一度重挫5%，不過逢低買盤介入下跌幅收斂，終場收黑3%。