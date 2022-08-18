民進黨新北市長參選人林佳龍近日在各個訪談中，不斷要求侯友宜承諾做好做滿，簽署承諾書。國民黨新北市議員葉元之認為，林佳龍才應該簽署「落選後不入閣」承諾書，林佳龍聽聞葉的說法，反嗆「比喻不倫不類」、「歪理」，並堅信自己會選上新北市長，不會發生藍營假設的問題。

葉元之昨表示，林佳龍參選新北市長，就是想著敗選後入閣，林佳龍爭取不到台北市長就被迫選新北，只是來過水的，按照林佳龍陣營邏輯，如果參選新北市長，心裡又想著敗選後入閣，那也像欺騙市民一樣，為不讓市民有被騙的感覺，請林立刻簽署「落選後不入閣」承諾書，如果不敢簽就是雙標。

林佳龍今天下午受訪時表示，這個比喻是不倫不類，一個選贏的人就是要做好做滿，就像他承諾，當上新北市長會做滿四年，但選輸的人就可以自由地做想做的事，所以這個類比是錯誤的、是一種歪理。

林佳龍表示，自己有信心能選上新北市長，所以不會發生藍營假設的問題，「這個問題只會發生在侯市長身上」。