行政院長蘇貞昌今（18日）在行政院會表示，「環球金融雜誌」日前公布2022年世界央行總裁評比，我國中央銀行總裁楊金龍自上任後，已第三度獲得最高榮耀的「A」級，他要特別表達祝賀之意，希望楊總裁未來持續與經濟部等財經部會共同合作，一起維持國內產業、市場與民生的穩定。

蘇貞昌指出，「環球金融雜誌」16日公布2022年世界央行總裁評比，楊金龍在96個主要國家和地區的央行中，獲得最高榮耀的「A」級，美國、歐洲、英國、日本等4大央行總裁，都不在「A」級之列，而這也是楊總裁上任以來的第3個「A」級殊榮，備受國際肯定。

蘇貞昌特別在行政院會上恭賀楊總裁連續獲此殊榮，這也代表中央銀行在楊總裁這幾年的帶領下，面對包含美中貿易衝突、疫情到俄烏戰爭所引發的全球經濟與金融重大變局時，我國貨幣與利率政策始終都能因應得宜，愈益靈活，同時還能兼顧國內外整體需要，未來仍請楊總裁持續與經濟部等財經部會共同合作，一起維持國內產業、市場與民生的穩定。