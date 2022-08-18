陳修將徒手將年僅22歲的同居女友虐死，遭傷害、傷害致死罪共判10年2個月，不過攤開起訴書發現，彰化地檢署是依殺人罪將陳修將起訴，地院則是依傷害致死罪判刑，對此家屬難以接受，表示將會上訴到底。

41歲的陳修將，因為懷疑胡姓女友與陳姓友人有染，將胡女帶到汽車旅館軟禁，分別在去年的10月5日、9日及14日徒手毆打胡女，14日當天下午陳修將發現胡女在使用手機與別人聯繫，對聯絡人、事交代不清，一怒之下徒手抓胡女頭髮撞擊地板，猛毆胡女眼部、頭部等，隔天凌晨發現胡女沒有生命跡象，才將胡女送醫，經搶救不治死亡。

而被害人胡女的家屬聽聞判決後，難以接受，表示不要因為時間一過就覺得能沖淡一切，對家屬心理的煎熬與傷害是一輩子的，就算判死刑、無期徒刑我們也都沒辦法接受，講難聽一點，9年多關一半就假釋，這樣的判決對家屬來說，究竟有什麼意義。

胡女家屬強調，陳修將在法庭上有尋求他們諒解，但是他們不接受，回不來的東西就是回不來了，這是一條活生生的人命，將會上訴到底，一定會上訴到底；而陳修將則表示，對於案情他不做回應，尊重司法判決，相關問題都交由律師處理，律師也表示將會再提上訴，另外也替對方家屬著想，希望不要再造成家屬傷害，謝謝大家關心。