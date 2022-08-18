高雄兒童美術館依照往年傳統，攜手舊振南餅店舉辦「中秋說故事」活動，今年高雄兒美館再度邀請到說故事達人「胖叔叔」以中秋賞月為主題，推出「賞明月，嘗好味－胖叔叔說中秋故事」，將於8月21日下午3時30分登場。

每逢佳節倍思親！當網路世代尚未普遍及時，親朋好友們身處異鄉，甚至遠在國外，想念彼此時就會望向天空，看向同一顆月亮化解思念之情。因此此次說故事活動，胖叔叔準備了2本與月亮有關的故事，帶著大家進入故事《月亮冰淇淋》中，在炎熱的夏夜裡，與狼奶奶一同接住融化的巨大月亮，冰鎮之後，完成好吃的冰淇淋，為炎炎盛夏帶來一絲清爽的涼風。

另一本則是《玉兔下凡》，從以前就相信月亮上住著玉兔，現在的小朋友或許不再相信。如果玉兔真的存在著，卻遲遲等不到孩子們殷殷嚮往。當有天孩童心中點燃相信的火光，玉兔說不定就飛奔而下，來到身邊與他一同遊戲、玩耍。

高美館館長李玉玲說，疫情趨緩的現今，很開心帶著親子重迎每年一度的中秋說故事活動。「說故事」可說是兒美館最受歡迎的教育活動，推動之初即考量人們生活在科技發達的年代，或許漸漸淡忘傳統節慶文化，希望透過繪本、說故事方式，延伸孩子的創造力與想像力，讓大小朋友認識傳統習俗和文化，以及傳統節慶背後蘊藏的哲理，透過活動，期待親子間增進感情，連結生活共同話題與陪伴孩子成長時光。