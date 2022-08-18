余天、李亞萍的二女兒余苑綺（現改名為余泳澐）近年飽受直腸癌之苦，她今（18日）傳出病況危急，甚至傳出已昏迷，余苑綺病況讓人擔心，經紀人閃亮亮則透露，余苑綺上半身癌細胞擴散，「都變黑了」，情況真的不樂觀。

余苑綺癌細胞擴散到全身，今傳出病況危急，爸爸余天收到通知後，臨時缺席林佳龍造勢活動，緊急到醫院探視，姊姊余筱萍也直言，妹妹狀況不好，目前已經沒有意識、無法說話，余苑綺病況讓人擔心，根據《TVBS新聞網》報導，經紀人閃亮亮表示，他原本這幾天要找余苑綺，但她突然變得很虛弱，「上半身癌細胞擴散，都變黑了」，面對突如其來的狀況，也讓他措手不及。

閃亮亮提到，余苑綺日前突然要和他結算業配的進帳，一問之下才知道，原來是新的化療要50萬，加上一對孩子要上學，余苑綺顧不得身體虛弱，仍心繫家人和孩子的開銷，閃亮亮事後傳訊給余苑綺，但她隔了2、3個禮拜都沒有回，前幾天傳訊息則是都已讀。

目前余家人已經離開醫院，留余苑綺老公Gary在醫院陪伴，余祥銓晚上原本要錄《綜藝大熱門》，目前確定取消通告，而Gary稍早離開病房買東西時，媒體問他老婆病情，他神情凝重，只表示「謝謝」。