在北市某飯店工作的越南籍阮姓男子，2022年4月起，陸續向越南買家訂購大麻花，再以包裹方式郵寄來台，後遭海關查獲，檢警循線逮捕阮男，總計查扣750多公克的毒品，士檢日前偵結，依運輸第二級毒品罪起訴，檢方另建請法院繼續羈押直至刑期完畢。

起訴指出，阮男去年來台工作，發現大麻在台灣每公克能賣2500元，遂透過管道找尋越南賣家，準備來台轉賣牟利，今年4月阮透過telegram通訊軟體，以1600萬越南盾（台幣約2萬5000元）訂購2包大麻花，還大膽地以國際快捷郵包寄送來台。

阮訂購的包裹5月在海關時，遭查驗人員發現大麻，士林分局警方隨後前往阮在承德路的租屋處逮人，起獲108公克大麻，其中有幾袋已被阮分裝準備出售，另有研磨器、電子磅秤、捲菸等證物。

阮被捕後，檢警又循線查出他還以3000萬越南盾（台幣3萬8000元），向另1越南賣家訂購3包大麻，但這次是藏在飯店員工休息室，此處另起獲總重644公克的大麻。

阮男應訊時坦承從越南訂購大麻來台，且有想要販賣圖利意圖，士檢認為阮涉犯運輸第二級毒品罪，依法起訴，另該罪為最輕本刑10年以上之重罪，阮有逃亡且再犯之可能，建請法院繼續羈押，直至刑期完畢驅逐出境，避免阮持續販毒危害國人身心健康。

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