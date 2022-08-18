宜蘭縣長林姿妙表示，希望李智凱難能寶貴的經驗分享，可提升選手們的能力，在國際舞台上發光發熱。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙特頒發加菜金給國家體操隊的選手們。（吳佩蓉攝）

公正國小體操隊於體操館同場練習跟觀摩李智凱與國家體操隊選手們的練習。（吳佩蓉攝）

宜蘭囝仔李智凱返鄉回宜蘭，與國家體操隊的選手們，於宜蘭縣立體操館展開為期一周的移地訓練，藉此跟縣內選手經驗傳承、提攜學弟妹；縣長林姿妙表示，希望李智凱難能寶貴的經驗分享，可提升選手們的能力，一起拚出宜蘭好運動，共同在國際體育舞台上發光發熱。

競技體操是國際奧運會傳統三大運動種類重點比賽項目之一，李智凱以招牌「湯瑪士迴旋」完美呈現體操美感，於2022東京奧運競技體操奪下鞍馬銀牌；李智凱目前將備戰於9月巴黎的世界挑戰盃，申請高難度E級動作命名權，期盼繼丁華恬後，成為台灣第2位新動作獲得國際認證的體操選手。

台灣體操代表隊總教練林育信表示，近期最大目標是讓宜蘭家鄉在2024年奧運奪得金牌，及讓國際認證屬於「李智凱」命名的體操新招式；強調E級動作結構上非常難，需一關一關通過國際認證，夢想是偉大的，從世界無聞、世界前6強、至全隊帶到奧運會，相信接下來每屆的奧運都能有很好的成績。

李智凱說，以往都在國訓中心訓練，教練規畫這周回宜蘭訓練，能跟學弟妹們分享交流經驗，期勉他們都可能是下一個未來之星、走上成功之路並不難；李以拿下金滿貫舉重女神郭婞淳為榜樣，並朝她的目標邁進。李笑說，新婚只是身分上的轉變，開心10月將迎接天秤男寶寶，但還是會以選手身分、訓練為主。

林姿妙表示，感謝教練們秉持認真態度、專業精神，為國爭光、為宜蘭縣爭光，讚「宜蘭囝仔勁敖」，鼓勵選手們勇敢逐夢、有夢最美、夢想成真，林指出去李智凱在2020奧運獲得銀牌，縣府也頒發100萬獎金以資鼓勵跟肯定；期盼2024年奧運能成功摘金，一起努力，拚出宜蘭好運動、好健康。