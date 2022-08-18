宜蘭囝仔李智凱返鄉回宜蘭，與國家體操隊的選手們，於宜蘭縣立體操館展開為期一周的移地訓練，藉此跟縣內選手經驗傳承、提攜學弟妹；縣長林姿妙表示，希望李智凱難能寶貴的經驗分享，可提升選手們的能力，一起拚出宜蘭好運動，共同在國際體育舞台上發光發熱。
競技體操是國際奧運會傳統三大運動種類重點比賽項目之一，李智凱以招牌「湯瑪士迴旋」完美呈現體操美感，於2022東京奧運競技體操奪下鞍馬銀牌；李智凱目前將備戰於9月巴黎的世界挑戰盃，申請高難度E級動作命名權，期盼繼丁華恬後，成為台灣第2位新動作獲得國際認證的體操選手。
台灣體操代表隊總教練林育信表示，近期最大目標是讓宜蘭家鄉在2024年奧運奪得金牌，及讓國際認證屬於「李智凱」命名的體操新招式；強調E級動作結構上非常難，需一關一關通過國際認證，夢想是偉大的，從世界無聞、世界前6強、至全隊帶到奧運會，相信接下來每屆的奧運都能有很好的成績。
李智凱說，以往都在國訓中心訓練，教練規畫這周回宜蘭訓練，能跟學弟妹們分享交流經驗，期勉他們都可能是下一個未來之星、走上成功之路並不難；李以拿下金滿貫舉重女神郭婞淳為榜樣，並朝她的目標邁進。李笑說，新婚只是身分上的轉變，開心10月將迎接天秤男寶寶，但還是會以選手身分、訓練為主。
林姿妙表示，感謝教練們秉持認真態度、專業精神，為國爭光、為宜蘭縣爭光，讚「宜蘭囝仔勁敖」，鼓勵選手們勇敢逐夢、有夢最美、夢想成真，林指出去李智凱在2020奧運獲得銀牌，縣府也頒發100萬獎金以資鼓勵跟肯定；期盼2024年奧運能成功摘金，一起努力，拚出宜蘭好運動、好健康。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。