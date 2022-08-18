《四姊妹》范瑞君（左起）、蔡燦得、鄭家榆、謝汶錡（阿嬌）、丁寧出席記者會。（故事工廠提供）

藝人艾成17日墜樓身亡，竟有不理性酸民湧入臉書苛責艾成的妻子王瞳「怎麼沒幫艾成」，經紀公司為此緊急關閉王瞳粉專避免她再度受傷害，丁寧發文表示，「我們已經失去艾成，不能再失去另一個人。」她18日出席故事工廠舞台劇《四姊妹》再被問及此事時表示，曾與艾成、王瞳短暫合作，非常喜歡這兩個人，覺得王瞳是很單純甜美的女孩，大家遇到這樣的事都會很難過，「艾成應該非常痛苦，那是沒有回頭路的。他身邊的人一定好不到哪裡去，就算沒有他一半痛苦，也有三分之一」。

她說東方人有個習慣遇到這種事都會苛責另一半「都是你沒有救他」，「但你怎麼知道活著的人有多痛苦，她以後的路要怎麼走？」她提醒大家：「要善待還活著的人，要保護她，她承受的壓力這麼大！我們也很怕失去她！失去就已經失去了，就這樣吧！」她說柬埔寨的事剛發生，台灣很需要溫暖與力量，現在又發生這個事，但每個危機都是一個轉機，她懇請媒體好好處理新聞，會為社會帶來光亮、撫慰人心。

丁寧呼籲：「請外界不要給王瞳壓力，這世上絕對不會有人比她更難過，她必須要去療癒這個創傷，旁人安靜地不要發表任何意見就好。」范瑞君認為，可能連當事人都搞清楚是怎麼一回事，呼籲大家應該要更厚道去看待這件事，鄭家榆也希望大家不要再過度討論，因為很殘忍。王琄則呼籲大家應該要多善待別人，「無論是文字、創作都該選擇善良。」

故事工廠療癒劇場《四姊妹》由金鐘獎影后王琄執導，力邀謝汶錡（阿嬌）、丁寧、范瑞君／鄭家榆（兩人共飾一角）與蔡燦得出演四位相愛相殺的四姊妹，温貞菱則演出阿嬌的女兒，該劇周五在台北首演，目前票房告捷，故事工廠立刻宣布台北年底加演！丁寧飾演的二姊雖然經商成功，卻慘遇愛情詐騙，將父母留下的遺產800萬元投資給遠在異國的男友，男友人間蒸發，讓她人財兩失，又因姊姊罹癌急用錢，掏不出錢的丁寧因此陷入絕境，談到如何面對低潮，她坦言：「當一個人陷入低潮，不是旁邊的人跟他講要正面振作就會有用的，若自己不救自己，或找不到方法救自己，旁人的鼓勵效果都是有限的！」

王琄表示：「善良會引發善良，優秀會引發優秀、溫柔會引發溫柔。」她感謝所有演員們完全對她開放、給予，「票房好是因為大家全心努力。」她自認對演員高要求，滿分150分，目前演員已達120分。王琄被爆料在執導過程中經常難忍戲癮，親自上台示範表演，讓台下的演員都掉淚，但是大家第一時間都表示：「我做不到」、「讓我想想」。范瑞君說：「我們都想把他用鐵鍊綁在椅子上。」而王琄也把每個角色都內化在自己心中：「妳們是我的多重宇宙。」足見她對這部舞台劇的投入程度之深。

6位女演員也各自分享此次演出心情，阿嬌表示很感謝王琄和故事工廠給自己這個機會，透露自己現在有青光眼，視力不佳，「今天舞台暗燈時，丁寧立刻來牽我的手走下台，立刻感受到有姐妹相挺」，她感動地說：「我們真的發展出一家人如姊妹的感情。」被問演出時是否會因視力問題有所不便，所有演員都熱情表示可以當「導盲犬」。

丁寧難得演出舞台劇：「期待這樣的機會很久，很喜歡和女人們一起工作，女生本來就是很複雜的生物，很多衝突和拉扯，在這中間建立感情。」她坦言一開始和劇組磨合時不那麼順暢，王琄說：「妳來這邊就是要『不舒服』的！」丁寧也說：「很像是來心理諮商的心態來學習表演，磨合到現在我們都舒服了！」

范瑞君笑言：「先聊不舒服接著舒服，我都以為接著要聊高潮了！」她相信所有女生都可以在《四姊妹》身上找到自己的模子，談到自己的角色，她透露：「妳以為家是堡壘，但家庭有可能帶給你傷害，就必須療傷，雖然台詞比較少，但要呈現心理狀態，讓我很興奮。」她希望受到相同傷害的人可以在這個角色得到撫慰，或是一起往前走。演出同樣角色的鄭家榆聽完范瑞君的一席話瞬間眼眶含淚。

鄭家榆出道多年首次演出舞台劇，她表示：「很好玩，因為可以正常生活，很像上班族。」她自認過去在學校和工作很不得女人緣，原本因此很害怕這個全是女人的劇組，但這次和大家聊開，「人年紀大了臉皮就比較厚，我戲裡戲外觀察她們，我發現我們磁場很像。」鄭家榆獲讚是劇組中最準時的演員，原來是她每天7點入睡，3點就起床，她強調自己入行從沒遲到過，且最討厭別人遲到，「遲到的朋友都會消失在我的朋友圈。」丁寧笑回自己應該已經被「刪一半」，鄭家榆表示因為丁寧很善良無私，而且經常請大家吃東西，有太多優點，所以還是很喜歡對方，其他演員忍不住開玩笑說：「原來是被食物收買了！」

飾演小妹的蔡燦得表示：「我在戲裡是個像芭比的少婦，但因為常和《故事工廠》合作，戲外其實是小隊長。」她感嘆這是有這麼多女人聚在一起，「身心靈都被顧到，佳榆早睡早起、丁寧運動派，王琄和温温是心靈派。」她還為了這次舞台劇把自己打扮成芭比娃娃，做水晶鑲鑽指甲、戴上髮箍，打趣說王琄是溫水煮青蛙，不知不覺中被改變，肉慾似乎也內化成自己的一部分，戲稱未來可改變戲路變成「肉慾派女星」。

温貞菱同樣是第一次演舞台劇，因此非常緊張，不過其他演員前輩都稱讚她演技好，絲毫看不出緊張情緒。這次在戲中被「媽媽的四姊妹」們環繞，她笑言：「會得到四倍的稱讚，但被罵也是四倍。」王琄則說：「真的不能罵她！」因為她會回：「對！是我，我是廢物。」温貞菱也自嘲容易自暴自棄。

劇中探討家庭創傷和人生低潮，丁寧是透過運動以及看電影、看書等來療癒低潮，她曾因低潮時期想過要去便利商店打工，以不傷害自己方式，賺錢過日子，她正能量：「千萬不要把自己現在的痛苦跟創傷，認為你很倒霉，應該把眼前遇到的困境與失敗，當成重要的學習。」她說：「只有失敗才能帶給你學習，並且沈澱後思考，得到的學習是什麼。」丁寧現在認為：「面對好事、壞事都要同樣方式面對，不要對低潮貼標籤，不斷關注自己，就算是負能量也是能量，提醒我們要警覺、珍惜。」

鄭家榆則是透過冥想來釋放情緒，原本是為了瘦身學瑜伽，但她認為得到了別的好處，也開始學冥想打坐。她坦言年輕時很容易「心裡打結」，「會感覺刺刺的，很像突然遇到陰天，但也很快就過了。」不過她認為年過50歲之後很少有低潮，靠著冥想、專注呼吸，就能讓心情好一些。故事工廠療癒劇場《四姊妹》自8月19日起北、中、南巡演。

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