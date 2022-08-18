韓國大廠三星（Samsung）在2021年推出首款110吋Micro LED電視，售價高達1.7億韓圜（折合約新台幣360萬元），不過根據韓國媒體Business Korea報導，該款產品因存在品質問題，目前銷量接近零。

報導指出，研調公司Omdia數據顯示，今年Micro LED電視面板出貨量預估不到1000台，而今年LCD和OLED電視面板出貨量，預估分別來到2.5億和1000萬台，這代表著，上述這不到1000台的量，主要是用於顯示或樣品生產，實際對外銷售數字近乎是零。

報導提到，Micro LED電視品質堪慮，三星位在曼哈頓、南韓的商店，都可看到該款商品有缺陷，因為技術難度高，三星還沒擴大Micro LED電視的產品線。

三星原計劃在去年推出80吋和90吋的Micro LED電視產品，但據悉發布時間已被無限期延後。