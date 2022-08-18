艾成17日驚傳墜樓，被發現時已無生命跡象。

知名藝人、歌手以及演員艾成昨(17日)早上10時許在蘆洲捷運站三號出口被發現疑似墜樓，現場無生命跡象，明顯死亡，目前警方正在釐清詳細的死亡原因。消息一出讓許多演藝圈好友痛心錯愕，有公益團體曬出他過去曾做善舉，每一張照片中，王瞳始終陪伴在身邊，善行令許多人敬佩。

創世基金會今（18日）沉痛哀悼「藝人艾成離開了，創世也失去了一個最重要的夥伴」，2014年時艾成與所屬北七樂團(現改名為87樂團)，擔任創世「親親做公益-助建屏東植物人安養院」愛心大使，為了達成目標，艾成他們跑遍全台，參加30場餐會、園遊會、義演、路跑活動，用音樂成功為屏東植物人安養院籌措到足夠資金。

時隔8年，艾成仍參加台中院的活動，送禮到植物人病友的家中，替服務個案慶生、唱生日歌，並送上關懷年禮與祝福紅包，親切地與家屬聊天、加油打氣，獻上最暖心的鼓勵。創世基金會透露艾成堅信參與公益是一件最熱血的事，所以持續參與創世的公益活動，透過自己的力量去宣傳電子發票捐贈碼919、寒士尾牙，希望能幫助更多的人，創世基金會稱讚「有他在的地方就有歡樂，就散發著光和熱。」

對艾成這些年來的付出與幫助，創世基金會感謝，「感謝您熱衷創世公益活動，感謝您一直為植物人發聲，謝謝您的善心、善行、善念，謝謝您帶給我們美好的回憶。祝福您，在天上做個無憂無慮的天使，繼續用您的歌聲傳遞溫暖！」創世基金會釋出的幾張照片，艾成身邊都有王瞳作伴，艾成拿著吉他唱歌給植物人病友聽，王瞳就替他拿著麥克風默默陪伴。

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