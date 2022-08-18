霧峰區草湖溪畔建置第四、五期工程自行車專用道啟用，特別規畫LOVE造型結合座椅，不但具功能性意象，還可吸引打卡人潮。（台中市觀旅局提供／馮惠宜台中傳真）

霧峰區草湖溪畔建置第四、五期工程自行車專用道，今（18）日完工啟用，此區段串聯既有的大里草湖溪自行車道一至三期，總長度為6.66公里，打造草湖溪南北岸環狀線自行車道；值得一提的是新完工啟用這段自行車道，特別規畫極具巧思的LOVE造型座椅及霧霧鳥籠觀景平台，也成為台中最新、最吸睛的打卡景點。

台中觀旅局今（18）日舉辦霧峰區草湖溪畔建置第四、五期工程自行車專用道啟用典禮，副市長黃國榮代表市長盧秀燕出席，他邀請車友坐上自行車「一起踩起來！」。

台中市政府投入2250萬元，於霧峰區草湖溪畔建置第四、五期工程自行車專用道，全長共計3.14公里，此區段啟用後，將串聯既有的大里草湖溪自行車道一至三期，自起點草湖橋到終點銀聯一橋，打造草湖溪南北岸環狀線自行車道。

黃國榮強調，此自行車道不僅促進地方觀光休閒產業發展，透過硬體建設與軟體行銷相輔相成，更將中台灣的自行車道串聯在地的食、宿、遊、購、行觀光資源。

觀旅局長韓育琪指出，觀旅局說明，此案規劃設計極具巧思，以LOVE造型結合座椅，具功能性意象，營造打卡亮點吸引人潮，周邊近期將再種植風鈴木，達到遮蔭及綠美化效果，提供遊客舒適美觀的休憩空間；此外，以霧峰特色的貓頭鷹為發想的「霧霧鳥籠觀景平台」，利用鳥籠形式的欄杆讓遊客仿彿置身其中，並增設造型座椅，兼具休憩及打卡功能。

觀旅局表示，草湖溪自行車專用道是利用現地自然景觀資源打造而成，除可沿溪畔騎乘自行車、感受自然風光外，沿線還有九二一地震教育園區、光復新村、亞洲大學現代美術館等當地著名景點。