台中市警第三分局勤工派出所日前參與中山醫學大學新生博覽會，員警化身校園安全風水師，除提醒年輕學子保護自身安全。（台中市警第三分局提供／張妍溱台中傳真）

開學即將來臨，台中市警第三分局勤工派出所日前參與中山醫學大學新生博覽會，員警化身校園安全風水師，除提醒年輕學子賃居安全注意事項，並加強反毒宣導、詐騙防制及道安新知，避免落入詐騙集團的陷阱。

警方指出，近來許多大專院校陸續舉行新生校園博覽會，為即將展開人生新一頁的新鮮人暖身，今年6月《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，以「大學新鮮人不做會後悔的事」，其中「打工」及「談戀愛」分別位居一、三名，其中可能隱藏的陷阱更需多加留意。

員警深入剖析學子可能面對的詐騙類型，現場宣導假檢警詐騙、投資詐騙、拜訪詐騙、假親友詐騙、網路個資詐騙、網路購物詐騙、網路交友詐騙、求職詐騙等防詐8部曲，透過實際案例分析，提醒涉世未深的年輕學子如何早一步察覺蛛絲馬跡。

另中山醫學大學全校約有將近一半的學生都是在外租屋，為讓新鮮人有另一個安全的「家」，員警針對地點選擇、安全設施、生活管理、租賃契約等面向，提供賃居安全注意事項，同學除可善用校方提供的資源，危急時刻也隨時可向警方求援。

大學時期，學習自制、拒絕誘惑是一門重要的課題，尤其時下新興毒品五花八門，現場陳列仿真的新興毒品，讓學子們實際體會幾可亂真的毒品巧克力避免誤食，讓參加的學生充滿好奇睜大眼詢問。

員警提醒，毒品咖啡包非但沒有減肥功效，各種來歷不明的毒品混合一起服用，對身體的戕害甚大，過去就曾有查獲混合17種毒品的毒咖啡包案例，若加上酒精或笑氣相互作用，可能導致死亡發生。

因應邁入大學生活，將獲得合法取得駕照的資格，有些同學也擁有第1部屬於自己的交通工具，無論是聯誼或是打工都能如虎添翼，員警也簡單闡述安全防衛駕駛的重要性，叮嚀正確的道安觀念，確保同學們在豐富多彩的大學生活中行的安全。

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